Política
PS quer garantir equilíbrio na revisão da Lei da Nacionalidade
O PS quer garantir algum equilíbrio na revisão da Lei da Nacionalidade. A discussão do diploma chegou a estar prevista para esta semana, mas foi adiada para o próximo dia 22, quarta-feira, a pedido dos socialistas.
Ao início da tarde desta sexta-feira, o Partido Socialista apresentou algumas das propostas que vai levar para o debate no parlamento.
As propostas do PS para a discussão na especialidade do diploma do Governo que pretende rever a lei da nacionalidade foram hoje apresentadas em conferência de imprensa pelo líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias, e por Pedro Delgado Alves.