PS quer ouvir Paulo Rangel e Nuno Melo sobre aviões com destino a Israel nas Lajes

"O grupo parlamentar do Partido Socialista vai pedir para ouvir os dois ministros na Assembleia da República, quer o ministro dos Negócios Estrangeiros [Paulo Rangel], quer o ministro da Defesa Nacional [Nuno Melo]", adiantou, acrescentando que têm de explicar "ao país afinal do que se trata e porquê que não houve comunicação entre os dois ministérios".

Em declarações aos jornalistas, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, afirmou que as declarações de Rangel "têm gravidade" e devem impor esclarecimentos claros", referindo que o responsável disse "não ter conhecimento de uma operação aérea que utilizou território nacional e que não terá sido informado, como deveria".

José Luís Carneiro falava no concelho de Machico, na Madeira, após uma arruada no âmbito da campanha eleitoral para as autárquicas de 12 de outubro e antes de um comício que decorre no Fórum Machico, com todos os cabeças de lista aos municípios da região autónoma.

De acordo com um comunicado divulgado esta quinta-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), tutelado por Paulo Rangel, três aeronaves norte-americanas fizeram uma escala na base açoriana das Lajes com destino a Israel, sem comunicação prévia ao Governo português, uma "falha de procedimento" sobre a qual o chefe da diplomacia portuguesa quer apurar responsabilidades.

A nota refere que esta operação teve "comunicação e autorização tácita (isto é, por decurso do prazo respetivo)" e a comunicação tinha já parecer favorável da AAN (Autoridade Aeronáutica Nacional), que depende do Ministério da Defesa Nacional, tutelado por Nuno Melo.

O MNE realça que "a escala e sobrevoo de três aeronaves americanas para entrega a Israel", ocorrida em 22 de abril, não significa que "tenha sido estritamente violado o compromisso assumido pelo Ministério ou pelo Governo nesta matéria", referindo-se ao embargo à venda de armas e passagem pelo território nacional de material militar para Israel, determinado pelo executivo de Luís Montenegro.