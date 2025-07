Lusa

De acordo com os socialistas, a indisponibilidade dos referidos aparelhos tem obrigado a uma constante deslocação de meios aéreos de zonas mais distantes, o que leva a maior despesa e a uma ação mais tardia no terreno.



Em declarações à Antena1, Miguel Costa Matos, deputado do PS, aponta o dedo ao Governo e diz que são várias as falhas, desde logo na contratação dos meios para o combate aos fogos.