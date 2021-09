PS reconquista Câmara de Valença ao PSD 12 anos depois

"Para os valencianos foi grande vitória. O nosso objetivo era ganhar coma maioria absoluta, estivemos quase. Os valencianos quiseram mudança e um novo rumo para o concelho", afirmou hoje à agência Lusa, José Manuel Carpinteira.

De acordos dos dados do Ministério da Administração Interna(MAI), apuradas as 11 freguesias, o PS venceu as eleições legislativas com 40,01% e garantiu três mandatos autárquicos.

A candidatura do PPD/PSD, encabeça por Manuel Lopes, alcançou 28,16% e garantiu dois lugares no executivo municipal e o movimento independente Fortalecer Valença, liderado por José Monte, vereador da ainda maioria PSD na Câmara de Valença José Monte, que renunciou aos pelouros atribuídos por discordar do rumo político da presidência, atingiu 20,40% e assegurou outros dois mandatos.

José Manuel Carpinteira disse que foi "uma grande vitória para os valencianos que acreditaram no projeto do PS".

"A seguir vamos ter de trabalhar com a oposição e fazer o melhor para o concelho", disse.

O candidato socialista hoje eleito foi presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira de 1989 a 2013.

A Câmara de Valença é atualmente liderada pelo PSD com cinco eleitos, enquanto o PS tem dois.

A Lusa tentou ouvir Manuel Lopes, mas sem sucesso.