Autárquicas 2025.

PS reconquista Faro 16 anos depois

por RTP

António Pina do PS conquistou a Câmara Municipal de Faro. Dezasseis anos depois, esta autarquia volta a ser socialista e recusa negociações com o Chega.

"Não demos a volta a resultado nenhum", afirmou o socialista. "Começámos todos do zero. Somos todos candidatos pela primeira vez à Câmara de Faro".

"O que conseguimos foi demonstrar nossa equipa (...) em que os farenses acreditaram que é possível, de facto, dar um novo impulso a Faro. Acreditaram em quem já tinha demonstrado saber fazer. Não só da minha parte, mas da equipa que me acompanha".

Apesar da vitória de António Pina, a distribuição de mandatos está igual para os dois candidatos mais votados. PS e PSD terão entre três e cinco mandatos, depois de os socialistas terem tido três e os sociais-democratas seis em 2021.

O Chega conseguirá sempre um mandato, podendo até chegar aos dois, o que baralha as contas de um executivo municipal que só tinha dois partidos.

Sobre possíveis negociações com o Chega, António Pina rejeita apesar de não ter a maioria absoluta.

"Vamos conversar com as outras forças políticas".
