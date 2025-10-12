PS reconquista Faro 16 anos depois

"Não demos a volta a resultado nenhum", afirmou o socialista. "Começámos todos do zero. Somos todos candidatos pela primeira vez à Câmara de Faro".



"O que conseguimos foi demonstrar nossa equipa (...) em que os farenses acreditaram que é possível, de facto, dar um novo impulso a Faro. Acreditaram em quem já tinha demonstrado saber fazer. Não só da minha parte, mas da equipa que me acompanha".



Apesar da vitória de António Pina, a distribuição de mandatos está igual para os dois candidatos mais votados. PS e PSD terão entre três e cinco mandatos, depois de os socialistas terem tido três e os sociais-democratas seis em 2021.



O Chega conseguirá sempre um mandato, podendo até chegar aos dois, o que baralha as contas de um executivo municipal que só tinha dois partidos.



Sobre possíveis negociações com o Chega, António Pina rejeita apesar de não ter a maioria absoluta.



"Vamos conversar com as outras forças políticas".