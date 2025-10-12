Política
Autárquicas 2025
PS reconquista Faro 16 anos depois
António Pina do PS conquistou a Câmara Municipal de Faro. Dezasseis anos depois, esta autarquia volta a ser socialista e recusa negociações com o Chega.
"O que conseguimos foi demonstrar nossa equipa (...) em que os farenses acreditaram que é possível, de facto, dar um novo impulso a Faro. Acreditaram em quem já tinha demonstrado saber fazer. Não só da minha parte, mas da equipa que me acompanha".
Apesar da vitória de António Pina, a distribuição de mandatos está igual para os dois candidatos mais votados. PS e PSD terão entre três e cinco mandatos, depois de os socialistas terem tido três e os sociais-democratas seis em 2021.
O Chega conseguirá sempre um mandato, podendo até chegar aos dois, o que baralha as contas de um executivo municipal que só tinha dois partidos.
Sobre possíveis negociações com o Chega, António Pina rejeita apesar de não ter a maioria absoluta.
"Vamos conversar com as outras forças políticas".