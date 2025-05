PS responde a "maioria maior" pedida por Montenegro: "Não tem noção da realidade"

"É o que nos vai dizendo a rua. As pessoas estão connosco e nós vamos conseguir derrotar a AD", insiste Pedro Nuno Santos, que, ainda sobre as ambições de uma maioria, acrescenta: "Eu não estou preocupado com Luís Montenegro. Estou preocupado em conseguir o voto dos portugueses. De todos. Não só os que votaram no PS, mas dos que votaram noutros partidos e que estão descontentes com o que aconteceu nos últimos dois meses".



Mais, o líder do PS repete, dia após dia, que é com os socialistas que haverá a "estabilidade" que tem sido tema maior nas campanhas dos dois maiores partidos. "Lideraremos uma mudança segura e com estabilidade em Portugal", disse.





Já quanto à possibilidade de ser o próprio secretário-geral do PS a pedir uma maioria absoluta, Pedro Nuno Santos desvia o assunto, mas apela ao voto de quem está "envergonhado".





"Nós vamos pedir que as pessoas votem em nós e vamos também apelar a quem não tenha votado no PS nas últimas eleições e que está com vergonha. Quem está envergonhado com o que aconteceu nos últimos dois meses e está zangado porque o ainda o primeiro-ministro atirou o país para eleições"