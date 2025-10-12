Política
Autárquicas 2025
PS tira Câmara de Grândola à CDU
O PS venceu as eleições autárquicas de hoje na Câmara Municipal de Grândola, que era liderada pela CDU, quando estão apurados os resultados nas quatro freguesias, segundo os dados do Ministério da Administração Interna.
Depois do PS, com 38,33%, o segundo mais votado é o PCP-PEV (CDU), com 33,72%, e o terceiro é o PPD/PSD.CDS-PP, com 16,54% dos votos.
A Câmara Municipal de Grândola (distrito de Setúbal) vai passar a ser presidida pelo socialista Luís Vital, que sucede ao comunista António Figueira Mendes, que cumpriu três mandatos consecutivos.
