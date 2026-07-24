PS vai enviar ao Governo questões sobre exames nacionais e ameaça com comissão de inquérito

O PS anunciou esta sexta-feira que vai endereçar ao ministro dos Assuntos Parlamentares "um conjunto alargado de questões" sobre os exames nacionais para que o Governo responda.





“O PS espera que essa resposta venha até ao início de setembro e, se a resposta não vier ou não for esclarecedora, terminado que esteja o processo de acesso ao Ensino Superior o Partido Socialista tomará a iniciativa de lançar uma comissão parlamentar de inquérito no Parlamento”, afirmou Eurico Brilhante Dias.





O líder parlamentar vincou que o PS quer proteger as famílias e os alunos, considerando que “este processo precisa de uma auditoria externa independente promovida com os critérios que a Assembleia da República venha a determinar”.

O conjunto de questões passa por problemas como o das provas com páginas não digitalizadas, respostas entregues incompletas aos classificadores com outras folhas de continuação, professores convocados para corrigir disciplinas que não lecionam, entre outros constrangimentos registados.





O PS quer também saber “qual é o fundamento técnico para a decisão de digitalização desta forma” e “quais foram os alertas da estrutura do Ministério da Educação que, ou não foram ouvidos, ou foram minimizados”.





A segunda fase dos exames nacionais termina esta sexta-feira, mas devido às falhas no processo de qualificação das provas na primeira fase, os alunos do ensino secundário terão em setembro outra oportunidade melhorar as notas, numa época especial criada para o efeito.

