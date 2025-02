PS vai propor alterações ao código de conduta dos deputados para punir insultos

Alexandra Leitão denuncia ataques constantes por parte da bancada do Chega que, diz, atingiram ontem um novo mínimo.O PS entende que o código de conduta dos deputados deixou de ser suficiente e que é preciso encontrar novas soluções.Alexandra Leitão diz que já se foi longe demais e insta mesmo o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, a pedir desculpa a Ana Sofia Antunes pelo comportamento do Chega, devido aos insultos que terão sido dirigidos à deputada do PS e com deficiência visual.O tema será também levado à próxima reunião de conferência de líderes parlamentares.