PS vence Câmara em Tabuaço e vencedor festeja "quase 25 de Abril"

"É uma alegria enorme. É quase como um `25 de Abril` em Tabuaço. Depois de muitos anos de um poder instalado, de gente que tem mais zelado por interesses próprios do que pelos interesses da comunidade", afirmou o presidente eleito, em declarações à Lusa.

José João Patrício acrescentou que "é uma explosão de alegria como não se vê há muito tempo em Tabuaço" e se "é uma grande alegria, é ao mesmo tempo uma grande responsabilidade".

"Toda esta gente quer um mandato diferente, mais aberto a toda a gente, mais oportunidades para todos e é um desafio muito grande que tenho em mãos e que vamos conseguir, se Deus quiser", afirmou.

O PS presidiu o concelho de Tabuaço, no norte do distrito de Viseu, um único mandato, entre 2009 e 2013, na altura com João Ribeiro.

Natural de Sendim, em Tabuaço, José João Patrício, de 58 anos, casado e pai de dois filhos, é professor de matemática, já foi diretor do agrupamento de Escolas de Tabuaço e, atualmente, na cooperação portuguesa, coordena projetos em Angola.

Nas eleições de hoje, à Câmara Municipal de Tabuaço, no distrito de Viseu, além de José João Patrício, candidataram-se também à presidência da câmara Leandro Macedo (PSD/CDS-PP), David Gomes (Chega) e Delfim Moutinho (CDU).

Pelas 22:45 de hoje, o PS tinha conquistado três mandatos, com 50,71% do eleitorado (1.717 votos) e a coligação PSD/CDS-PP elegeu dois, com 41,94% (1.420 votos).

O Chega tinha 117 (3,46%) e a CDU (PCP-PEV) 26 votos (0,77%). O concelho de Tabuaço registava a essa hora 45 votos em branco (1,33%) e 61 votos nulos (1,80%).

Em 2021, a coligação PSD/CDS-PP conquistou 69,86% do eleitorado (2.318 votos), colocando no executivo quatro elementos, enquanto o PS alcançou um lugar, com 18,60% dos eleitores (617 votos), num concelho em que votaram 3.318 dos 4.826 inscritos.