PS vota no domingo nome de Ana Abrunhosa para candidata à Câmara de Coimbra

A Comissão Política Concelhia do PS reúne-se no domingo, às 18:00, para votar a proposta de Ana Abrunhosa como cabeça de lista dos socialistas à Câmara de Coimbra, disse à agência Lusa fonte da estrutura local do partido.

O nome de Ana Abrunhosa, que já tinha afirmado publicamente que estava em processo de reflexão, será "apresentado, discutido e votado" no domingo.

A ex-ministra, "depois de fazer uma reflexão, comunicou [recentemente] ao secretário-geral do partido, ao presidente da concelhia e da distrital" a sua disponibilidade para encabeçar a lista do PS à Câmara de Coimbra, afirmou a mesma fonte.

Doutorada na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra onde também foi professora, Ana Abrunhosa foi ministra da Coesão Territorial e presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), tendo sido eleita deputada do PS pelo círculo de Coimbra nas legislativas de 2024.

Segundo fonte da estrutura local do partido, o PS está convencido de que será possível vencer a Câmara de Coimbra, depois de a ter perdido em 2021 para a coligação Juntos Somos Coimbra (PSD, CDS-PP, Nós, Cidadãos!, PPM, Aliança, RiR e Volt), encabeçada por José Manuel Silva, que derrotou Manuel Machado, que se recandidatava ao seu terceiro mandato consecutivo.

Já em outubro de 2024, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, afirmava que o partido ia reconquistar a Câmara de Coimbra nas autárquicas, num discurso no Congresso Federativo de Coimbra, onde esteve presente Ana Abrunhosa.

De acordo com a mesma fonte da estrutura local, os nomes dos candidatos a presidentes de junta de freguesia deverão ser aprovados em março, esperando que também nesse mês ou em abril seja possível definir uma "eventual coligação ou não".

Em janeiro, num debate público, estiveram juntos Ana Abrunhosa e representantes do movimento Cidadãos por Coimbra (CpC), Livre e PAN, todos dando nota da possibilidade de uma coligação nas autárquicas, que deverão decorrer em setembro.

"As coisas estão bem encaminhadas no sentido de haver uma coligação entre PS, Livre, PAN e Cidadãos por Coimbra", disse fonte da estrutura local do partido.

Nesse debate em janeiro, Ana Abrunhosa, apesar de ter dito que estava em reflexão, elencou prioridades (qualidade de vida, atração de empresas e fixação de pessoas), apresentou propostas (um corredor verde entre Alta e Baixa, um bairro de inovação na Baixa e uma abordagem transversal à saúde), e desafiou a professora universitária Helena Freitas para ser sua mandatária.

Em 2021, a coligação Juntos Somos Coimbra ganhou a Câmara de Coimbra com cerca de 44% dos votos (seis mandatos), contra 32,6% do PS (quatro mandatos), tendo a CDU sido a terceira força mais votada, com 7,5% dos votos (um mandato).

Apesar de a coligação Juntos Somos Coimbra ter conseguido ser também o partido mais votado para a Assembleia Municipal, face à representação dos presidentes de junta naquele órgão, o PS conseguiu a maioria relativa que lhe permitiu eleger o presidente da Assembleia Municipal.

Em 13 eleições autárquicas para o município de Coimbra, o PS conseguiu vencer sete e o PSD, em coligação ou sozinho, seis.