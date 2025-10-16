Política
PSD acredita que resultado eleitoral "favorece" negociação. PS vê "vida além do Orçamento"
É uma consequência direta da noite eleitoral autárquica: o PSD considera que a vitória nas eleições pode ajudar o partido a ter um maior ascendente sobre a oposição durante o debate da proposta de Orçamento do Estado - que começa a ser discutida na próxima semana na Assembleia da República.
Segundo o coordenador do PSD na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, há vários motivos para o reforço do peso negocial dos partidos que sustentam o Governo, desde logo, porque, defende o deputado, o caminho seguido pelo Executivo tem sido positivo.
"Tivemos o FMI a reconhecer o sucesso da política deste Governo e a estabilidade das contas públicas e da redução da dívida. Ainda recentemente tivemos duas agências de notação de rating a melhorar o rating da República Portuguesa. É muito importante. Temos de dar continuidade a esse bom trabalho", disse.O social-democrata saúda ainda a disponibilidade manifestada pelos socialistas para viabilizar a proposta de Orçamento do Estado e lamenta as críticas feitas ao documento pelo líder do Chega, André Ventura.
PS insiste que eleitores pediram "estabilidade" política: "É adequado contribuirmos"
Carlos Pereira, deputado do PS e vice-presidente da Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, aponta a um caminho de "estabilidade" e "responsabilidade" por parte dos socialistas, em linha com José Luís Carneiro, e lembra que houve matérias - como é o caso das alterações À legislação laboral - que ficaram de fora da proposta orçamental.
"É adequado contribuirmos para a estabilidade do país. Consideramos que essa foi uma mensagem que os eleitores deixaram ao PS e nós devemos construir essa solução. Obviamente que só podia ser construída também com o contributo do Governo, que considerou que poderia expurgar do OE matérias que nós de maneira nenhuma poderíamos concordar que lá estivessem", disse, no programa Entre Políticos.
O socialista garante, no entanto, que o PS não vai dar tréguas ao Governo da AD, até porque, afirma Carlos Pereira, o Orçamento proposto não serve ao país e aos portugueses."Vamos combater este Orçamento, mas mantendo a ideia de que há um princípio de estabilidade e responsabilidade, porque há um bem maior para o país. Estou certo que os portugueses não querem imaginar que teremos mais uma crise política nos próximos tempos. E julgo que esse é um dado muito relevante", assinalou Carlos Pereira, que vê no documento um obstáculo ao crescimento do país: "É absolutamente débil no que diz respeito a esta matéria".