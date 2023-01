PSD admite pedir a queda do Governo antes do fim da legislatura

Montenegro ressalva que o cenário de eleições antecipadas não lhe agrada como cidadão.

Luís Montenegro, numa entrevista ao jornal ECO, onde também comentou as greves dos professores, admitindo ser difícil recuperar toda a carreira dos professores por causa do impacto financeiro para os cofres do Estado.

O líder do PSD defende uma solução equilibrada de negociação entre os sindicatos e o ministério da Educação.