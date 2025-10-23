Política
PSD aponta "estabilização" no preço das rendas. PS lamenta "erros" do Governo na habitação
Fotografias: Jorge Carmona - RTP
Na semana em que se ficou a saber que, em Portugal, os preços das casas continuam a bater recordes, o PSD mantém a confiança nas medidas apresentadas pelo Governo para o setor e pede tempo para resolver os problema da habitação no país.
De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), em comparação com o mesmo período do ano passado, o preço mediano das casas vendidas em Portugal aumentou 19% no segundo trimestre do ano, e, segundo as contas feitas pelo Conselho Europeu , Lisboa é a cidade da União Europeia onde é necessária uma maior percentagem do salário médio para pagar a habitação.
Em declarações à Antena 1, Gonçalo Lage, deputado do PSD, defendeu que os preços já começaram a estabilizar, por exemplo, no arrendamento: "Há números que começam a demonstrar que, nos últimos meses, já começaram a estabilizar e a reduzir os preços no mercado de arrendamento".
"Estamos a investir no sentido de colocar mais casas nas zonas de maior pressão habitacional. Percebemos que, muitas das vezes, o que causa maior pressão nestas áreas é que os valores subiram tanto que muitas das pessoas estão, obviamente, a expandir para uma área mais abrangente", acrescentou o coordenador do PSD na comissão parlamentar de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação.Entre as propostas anunciadas, Gonçalo Lage destaca a redução da taxa de IRS para os senhorios que arrendem as habitações a preços de "renda moderada", ou seja, até ao teto de 2.300 euros - um valor que foi alvo de muitas críticas por parte da oposição.
Ex-ministra da Habitação critica "desajustamento" da realidade
Numa altura em que os partidos se preparam para intensificar os trabalhos parlamentares à volta do Orçamento do Estado, a ex-ministra Marina Gonçalves diz, na Antena 1, que o PS se prepara para apresentar propostas em sede de especialidade.
"A data para apresentar propostas é a data das alterações na especialidade do Orçamento de Estado, portanto, essa será a data, certamente, onde nós poderemos fazer esse debate", adiantou a socialista, que assinala: "Basta olharmos para os últimos dados do INE para percebermos como a evolução [dos preços] é contrária aos últimos anos. Há medidas com as quais nós concordamos".
No programa Entre Políticos, Marina Gonçalves garantiu ainda que o PS acompanha o Governo no investimento na habitação pública, nas parcerias com privados e com cooperativas, e no reforço de incentivos fiscais, mas defende que há "uma parte muito errada" na forma como é construído o programa do Governo dirigido à habitação.
"Nestes últimos anos, nós estávamos a verificar uma desaceleração dos preços e um aumento da oferta", insistiu Marina Gonçalves.