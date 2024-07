PSD aprova diretas a 06 de setembro e Congresso de 21 a 22 de setembro em Braga

Este calendário eleitoral proposto pela Comissão Política Nacional do PSD foi aprovado, apenas com uma abstenção, na reunião do Conselho Nacional deste partido, órgão máximo entre congressos, disse à Lusa fonte social-democrata.

O atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai recandidatar-se a um segundo mandato de dois anos como presidente do PSD, partido que lidera desde 2022.

O Conselho Nacional do PSD encontra-se reunido num hotel de Lisboa desde cerca das 21:30.