PSD, CDS-PP e IL chegam a acordo para coligação em Lisboa

Rodrigo Mello Gonçalves confirmou que foi hoje fechado um acordo entre os três partidos para uma candidatura em coligação nas eleições de 12 de outubro.

"Só estão incluídos estes três partidos no acordo", indicou o coordenador do núcleo de Lisboa da IL, referindo que o acordo deverá ser formalizado na próxima semana.

Carlos Moedas tinha já assumido na semana passada que iria tentar um segundo mandato à frente do executivo, sem falar sobre uma eventual coligação.

Além da sua candidatura, foram já anunciadas as de Alexandra Leitão (PS), João Ferreira (CDU), Carolina Serrão (BE), Ossanda Líber (Nova Direita), José Pinto Coelho (Ergue-te) e Bruno Mascarenhas (Chega) à presidência da Câmara de Lisboa.

No atual mandato (2021-2025), Carlos Moedas governa Lisboa sem maioria absoluta, após ter sido eleito pela coligação Novos Tempos - PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança.

O atual executivo integra também três vereadores do PS (elegeu cinco, mas perdeu dois após várias renúncias aos mandatos, cumprindo a lista da candidatura em coligação), três dos Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), dois do PCP, um do Livre e um do BE.