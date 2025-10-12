PSD conquista Câmara da Batalha com maioria absoluta

Apuradas as quatro freguesias do concelho, o PSD, que em 2021 tinha ficado em segundo lugar, obteve 44,1% dos votos, e quatro dos sete mandatos. O grupo de cidadãos Batalha é de Todos teve 20,7% dos votos e dois mandatos, enquanto o CDS-PP, com 16% dos votos elegeu um vereador.

André Emanuel Bento Sousa será o novo presidente da Câmara Municipal de Batalha, com maioria absoluta.