PSD conquista Câmara da Batalha com maioria absoluta
O PSD venceu as eleições autárquicas de hoje na Batalha, distrito de Leiria, conquistando a presidência da câmara ao movimento de independentes "Batalha é de Todos", que ficou em segundo lugar, indica o Ministério da Administração Interna.
Apuradas as quatro freguesias do concelho, o PSD, que em 2021 tinha ficado em segundo lugar, obteve 44,1% dos votos, e quatro dos sete mandatos. O grupo de cidadãos Batalha é de Todos teve 20,7% dos votos e dois mandatos, enquanto o CDS-PP, com 16% dos votos elegeu um vereador.
André Emanuel Bento Sousa será o novo presidente da Câmara Municipal de Batalha, com maioria absoluta.
