PSD de Castelo Branco acusa presidente da Câmara de "obsessão" pelo poder

"O Dr. Luís Correia continua sem aceitar as três decisões judiciais já proferidas, recorrendo agora para o Tribunal Constitucional, deixando certamente a maioria dos cidadãos albicastrenses perplexos com o arrastar de uma situação que em nada dignifica o concelho (...)", refere, em comunicado, a Comissão Política Concelhia do PSD de Castelo Branco.

O Supremo Tribunal Administrativo (STA) confirmou recentemente a perda de mandato do presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia, mas a defesa do autarca socialista disse que já recorreu da decisão para o Tribunal Constitucional.

Num acórdão do STA, datado de 02 de abril e consultado pela agência Lusa, os juízes negam provimento ao recurso interposto pelo autarca, confirmando a perda de mandato decretada em primeira instância e confirmada pela segunda instância.

Esta é a terceira decisão condenatória, mas o advogado do autarca, Artur Marques, considera que "na realidade só há uma, porque as outras são cópias".

"Perante esta sucessão de factos, censuráveis e nada coerentes com uma sã prática democrática, a Comissão Política Concelhia do PSD torna ainda público que, doravante, os eleitos pelo partido com representação nos órgãos autárquicos passarão a dirigir-se institucionalmente a Luís Correia como o Presidente Recorrente, manifestando desta forma a sua profunda convicção de que ele há muito deixou de reunir condições políticas, mas sobretudo éticas, para se manter naquele cargo", lê-se na nota.

Os sociais-democratas sublinham que este tipo de situações, demonstram que não existe ainda uma democracia suficientemente consolidada.

"Se assim fosse, o Dr. Luís Correia teria há muito retirado as devidas ilações políticas e não pautaria a sua atuação pela leviandade e pela falta de verticalidade em assumir a sua responsabilidade. A confiança que os eleitores depositaram no Dr. Luís Correia e no PS com o seu voto nas últimas eleições autárquicas não tem sido dignificada pela sua atuação ao longo de todo este processo", sustentam.

O PSD argumenta que já chega de fazer prevalecer interesses pessoais sobre o interesse público de Castelo Branco e questiona: "O que se esconde por detrás desta obsessão pela manutenção do poder".