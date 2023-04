PSD de Leiria "discorda liminarmente" de terminal rodoviário na zona desportiva

"O PSD/Leiria discorda liminarmente desta proposta, não apenas por considerar o local inadequado para a instalação desse equipamento, como também pelo facto de a proposta ser descontextualizada de um estudo mais abrangente, que englobe de uma forma integrada a mobilidade em Leiria", referiu o partido, através de um comunicado assinado pelo presidente da Comissão Política de Secção de Leiria do PSD, José Augusto Costa Santos.

Para o PSD, esse estudo deveria contemplar "as ligações interconcelhias de Leiria com a Marinha Grande, Pombal, Batalha e Ourém/Fátima, a interligação com a ferrovia, com as redes de expressos, autocarros regionais, transportes escolares, Mobilis e o estacionamento na cidade".

O novo terminal rodoviário pode vir a ser construído na zona desportiva, junto às piscinas municipais de Leiria, segundo um estudo pedido pela Câmara de Leiria (PS).

O estudo, apresentado em março, em reunião do executivo municipal, apontou três locais como possíveis hipóteses para a deslocalização do atual terminal rodoviário, que se encontra na Avenida Heróis de Angola, no centro da cidade, e cujo edifício está em processo de venda.

No entanto, indicou a zona desportiva como a hipótese mais favorável para a Central Coordenadora de Transportes, nomeadamente a localização, junto à piscina municipal, uma vez que permitiria controlar o tráfego, mesmo com a realização de eventos junto à zona desportiva.

Na reunião, o presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, afirmou que os terrenos junto ao estádio são da autarquia, pelo que, em termos de viabilidade económica, é "uma vantagem".

De acordo com o comunicado da concelhia social-democrata, "a cidade e o concelho devem ser pensados como um todo integrado, numa perspetiva estratégica e de futuro".

O PSD notou ainda que a urgência na libertação das instalações da Av. Heróis de Angola "não deve ser razão para que se tomem medidas avulso, só porque é a solução mais rápida e menos onerosa".

Referindo que "os leirienses já se habituaram às indecisões e recuos do senhor presidente de Câmara", o PSD lembrou que, "como argumento para o abandono do anterior projeto do pavilhão multiusos, a par do custo, mesmo depois de terem sido gastos mais de 440 mil euros em estudos e projetos, esteve o facto de a sua construção implicar a supressão de 830 lugares de estacionamento na zona desportiva".

"Depois, a Câmara avança com a proposta de construção de um pavilhão, minimalista, junto às piscinas, sem deixar espaço disponível para que no futuro, alguém com mais visão estratégica, possa promover a ampliação do complexo das piscinas municipais. Agora, no mesmo alinhamento, propõe a construção de um terminal rodoviário, ocupando toda a faixa de terreno disponível junto ao rio", adiantaram os sociais-democratas.

O PSD questionou se "os lugares de estacionamento que agora irão ser suprimidos já não são relevantes", se "não é relevante a ocupação de um espaço nobre da cidade, cuja utilização deve ser primordialmente com equipamentos lúdicos e desportivos", ou se "não é relevante o impacto que o terminal rodoviário acarretará em dias de mercado" ou de eventos.

"Também não é relevante o impacto visual, e de poluição sonora e atmosférica sobre o aprazível local que é o Jardim da Almuinha Grande"?, perguntou ainda o PSD, que pediu "mais inteligência aos decisores políticos de hoje" e que "não condicionem irremediavelmente as melhores decisões dos políticos de amanhã".