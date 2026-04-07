PSD diz haver entendimento com PS e Chega para "eleição conjunta" de quatro juízes do TC

Em declarações aos jornalistas, Hugo Soares afirmou que os três partidos "entenderam que as eleições para o Tribunal Constitucional não deviam ser fatiadas".

"Entendemos os três grupos parlamentares que as eleições para o Tribunal Constitucional deviam fazer-se de uma só vez, aquando da eleição de quatro juízes, porque é conhecida a saída do sr. presidente do Tribunal Constitucional provavelmente durante o mês de maio", explicou.

Questionado se o PSD irá propor dois nomes e o PS e o Chega um cada, o líder parlamentar do PSD não quis confirmar taxativamente esta distribuição, mas afirmou que a responsabilidade da propositura está fechada e "é evidente".

"Parece-me evidente como é que será esta composição (...) É um entendimento a três para que a composição do Tribunal Constitucional se possa fazer, definitivamente, aquando da eleição conjunta de 4 membros do Tribunal Constitucional", disse.