PSD e PS chegam a entendimento político para composição das listas para órgãos externos e adiam eleições para TC

No mesmo comunicado, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista anunciou que "chegou, com o Grupo Parlamentar do PPD/PSD (GPPSD), a um entendimento político global quanto à composição das listas dos órgãos externos a eleger pela Assembleia da República".



"Quanto à realização das eleições que conduzirão à necessária substituição dos juízes do Tribunal Constitucional, que terminaram mandato, e afigurando-se a possibilidade de em momento muito próximo, no início de maio, se verificar a necessidade de voltar a fazer um processo eleitoral para substituir um outro juiz ainda em funções, foi entendido mais oportuno, realizar apenas então esse processo eleitoral", refere a nota.





“Dessa forma continuaremos à procura de uma solução equilibrada, despartidarizada e garantindo a independência do Tribunal Constitucional, aplicando uma metodologia já consensualizada”, refere a nota enviada pelo PS.

Chega deu "aval" ao adiamento das eleições

Após conversar esta manhã com o líder do PSD e com a sua liderança parlamentar, o presidente do CHEGA deu aval ao adiamento das eleições para o TC, devido a um novo e superveniente elemento surgido nas negociações, e

uma vez que, desta forma, será alcançado, com toda a probabilidade, um acordo a três para o preenchimento das vagas do Tribunal Constitucional, refere uma nota enviada pelo Chega.





Os restantes órgãos serão eleitos nos termos e nos prazos previstos, refere ainda o Chega.

As listas acordadas entre PS e PSD

Os partidos decidiram que o grupo parlamentar do PS apresentará uma lista própria ao Conselho de Estado, com eleição por método de Hondt. A lista é encabeçada pelo Presidente do PS – Carlos César, a que se seguirão, de forma paritária, Francisca Van Dunen, Alexandre Quintanilha, Edite Estrela e Alberto Arons de Carvalho.



O PS apresenta um candidato a Provedor de Justiça, o Prof. Doutor Tiago Antunes, em lista subscrita por deputados dos dois Grupos Parlamentares e subscreve a candidatura do Dr. Luís Pais Antunes ao Conselho Económico e Social, por proposta do grupo parlamentar do PSD.



“O GPPS subscreve outras candidaturas, no quadro dos diferentes órgãos externos, tendo em atenção a representação proporcional dos diferentes grupos parlamentares”, refere o comunicado dos socialistas.