PSD diz que Costa faz vários papéis no circo

“O doutor António Costa, o PS e o Governo, como é natural, montaram o circo por causa da greve dos camionistas. Já acabou a greve, mas o circo mantem-se, e direi que ele se mantem porque o doutor António Costa faz os papéis todos, ou seja, é o malabarista, depois sai de cena, há uns `comperes`, que no fundo falam pelo meio, e ele volta, e então vai fazer o número de contorcionista”, ironizou.



David Justino, que falava na sessão de abertura da Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide, no distrito de Portalegre, prosseguiu o seu discurso acusando ainda António Costa de interpretar o “número de ilusionista”, em relação ao protesto dos motoristas.



“Ele volta a sair, volta a entrar e depois faz o número de ilusionista, e vou ficar por aqui porque hoje não há palhaços", disse.



“Era bom que o PS em vez de continuar a prometer para mais quatro anos pusesse a mão na consciência e respondesse por estes quatro anos que passaram, em que não fez uma reforma que se possa atribuir ou dar esse mesmo nome”, acrescentou.



A tradicional iniciativa social-democrata de formação de jovens quadros assinala a sua 17.ª edição e contará também entre os participantes com o coordenador do programa eleitoral do CDS-PP, Adolfo Mesquita Nunes, o professor universitário e antigo ministro do Desenvolvimento Regional Miguel Poiares Maduro, dois vice-presidentes do PSD, David Justino e Salvador Malheiro, e o eurodeputado do partido Paulo Rangel.