PSD diz que Orçamento "falha nas mudanças estruturais de que o país precisa"

"Basta de desculpas, de promessas, de planos, de power points, de propaganda e de culpar o passado. Este é mais um Orçamento socialista que falha nas mudanças estruturais de que o país precisa. Os mais de 20 anos de estagnação económica não são uma fatalidade, são uma consequência. Nos últimos 28 anos, o Partido Socialista governou 21", declarou.



Para os social-democratas, "o PS só quer ser poder, mas sem ser Governo". "É incapaz de fazer as reformas e as mudanças estruturais. Mas há uma alternativa", disse Miranda Sarmento, referindo-se ao PSD.



"Se o país está hoje mais pobre, na cauda da Europa e com menos perspetivas de futuro, isso deve-se às políticas erradas do PS. O PS só quer ser poder, mas sem ser Governo", acusou.



Miranda Sarmento procurou desmontar a ideia das contas certas do atual Governo, considerando que "as contas públicas estão, apenas de forma conjuntural, com um saldo equilibrado".



"Este não é um OE de verdadeira consolidação orçamental. Não nos deixemos enganar (...) Uma consolidação orçamental conjuntural e não estrutural não pode ser chamada de contas certas", disse, considerando que esta só foi feita nos últimos anos à custa redução da despesa com juros, aumento da carga fiscal, redução do investimento público ou aumento das cativações.



O dirigente social-democrata classificou também de mistificação e ilusionismo a afirmação que este Orçamento baixa os impostos, alegando que a carga fiscal cresce.



"Os impostos não baixam se a parte do rendimento que a sociedade consagra aos impostos aumenta", considerou.



c/ Lusa