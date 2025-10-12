PSD e CDS-PP ganham Câmara de Baião ao PS

Com 51,68% dos votos, a coligação PSD/CDS-PP elegeu quatro dos sete mandatos, ficando o PS em segundo lugar, com três mandatos e 40,6% dos votos. Em terceiro lugar ficou o Chega, com 4,30% dos votos.

Ana Raquel Coelho Azevedo será a nova presidente da Câmara Municipal de Baião com maioria absoluta.