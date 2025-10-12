PSD ganha com maioria absoluta Câmara de Almodôvar ao PS

De acordo com os mesmos dados, quando está concluído o apuramento dos resultados nas oito freguesias de Almodôvar, o PSD alcançou 47,44%, seguindo-se o PS, com 43,67%, enquanto o terceiro mais votado é o Chega, com 3,66% dos votos.

O presidente eleito é o social-democrata José Tadeu Freitas, sucedendo ao socialista António Bota, que cumpriu três mandatos consecutivos, desde 2013.