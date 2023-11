PSD garante que nada está decidido sobre coligações pré-eleitorais

Em declarações à Antena 1, Hugo Soares, secretário-geral social-democrata, diz que os centristas são um parceiro tradicional, mas sublinha que essa será uma decisão que cabe à direção do partido.

Já o líder do CDS-PP, Nuno Melo, admite que poderia ser benéfico, mas defende que o CDS não deve fazer pedidos nesse sentido.

Pelo PS, o secretário-geral adjunto João Torres diz que os socialistas derrubaram um muro à esquerda quando avançaram em 2015 para entendimentos com BE e PCP, e defende que o partido não deve voltar a quebrar essas pontes de diálogo.O chefe de Estado disse esta semana que só voltará a ter intervenção depois das legislativas. O secretário-geral do PSD, Hugo Soares, entende que foi a decisão correta por parte de Marcelo Rebelo de Sousa., na Antena 1, que é emitido após as notícias das 10h00.