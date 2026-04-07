PSD indica Beleza, Moedas e Pedro Duarte para Conselho de Estado em lista conjunta com Chega

(em atualização)

O anúncio foi feito esta terça-feira pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, nas quais detalhou que o primeiro nome será Leonor Beleza e o segundo Ventura.

Os sociais-democratas avançam com uma lista conjunta com o Chega ao órgão de consulta do Presidente da República, numa eleição que será feita a 16 de abril, por voto secreto, segundo o princípio de representação proporcional (método de Hondt).