PSD. Jorge Moreira da Silva e Carlos Eduardo Reis sem lista ao Conselho Nacional

De acordo com fontes próximas do antigo vice-presidente do PSD, Jorge Moreira da Silva - que na noite das diretas já tinha afastado a possibilidade de desempenhar funções executivas na futura direção - manifestou-se igualmente indisponível para encabeçar uma lista de unidade com o presidente eleito, Luís Montenegro, ou para protagonizar uma lista alternativa.

Contactado pela Lusa, Moreira da Silva escusou-se a comentar o tema, remetendo qualquer esclarecimento para o discurso que fará no sábado perante o Congresso.

Também o seu diretor de campanha, o deputado Carlos Eduardo Reis, que tem liderado listas com peso significativo ao Conselho Nacional nos últimos Congressos, não irá fazê-lo desta vez.

Questionado pela Lusa, o deputado explicou que a principal razão é a da unidade do partido.

"Do ponto de vista político, em vez de estar à espera de sinais de unidade de Luís Montenegro, tenho de interpretar os resultados. O melhor que posso fazer pela unidade do partido é não apresentar uma lista que pudesse colher os votos de quem não se revê no novo líder", disse.

Carlos Eduardo Reis, que como deputado manterá a inerência no Conselho Nacional, não irá integrar nenhum outro órgão nacional do partido.

"A unidade constrói-se todos os dias. Não vou fazer ao Luís Montenegro o que fizeram ao dr. Rui Rio", afirmou, considerando que a sua lista poderia ser interpretada como a da oposição organizada ao presidente eleito.

Em 28 de maio, Luis Montenegro venceu as eleições diretas com cerca de 72,5% dos votos, contra 27,5% de Jorge Moreira da Silva.

Luís Montenegro entrará em funções plenas como 19.º presidente do PSD após o 40.º Congresso que se realiza entre sexta-feira e domingo, no Porto.