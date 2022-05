PSD. Jorge Moreira da Silva e Luís Montenegro disputam liderança

Estão a ser contados os votos para escolher o novo presidente do PSD. Jorge Moreira da Silva e Luís Montenegro disputam a liderança do partido. Ambos apelaram à participação mas o ainda presidente Rui Rio teme que as segundas eleições internas no espaço de meio ano desmobilize os militantes.