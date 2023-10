Joaquim Miranda Sarmento afirmou que a consolidação orçamental em Portugal vai ser feita à conta de impostos e não de "crescimento económico e serviços públicos". O deputado do PSD lembrou que a carga fiscal é cada vez maior. "A carga fiscal vai subir e já nem no papel o Governo a reduz".

Sobre o investimento público, o deputado do PSD lembra as várias promessas do PS ao longo dos anos e explicou que execução do investimento público é escassa em Portugal.



Miranda Sarmento lembrou ainda que o PSD já havia anunciado propostas sobre o IRS Jovem e que a medida apresentada pelo governo é "limitada".