Luís Montenegro venceu eleições diretas do PSD com 97,45 por cento. Correspondem a mais de 16 mil votos. Quase 42 mil militantes estavam inscritos neste ato eleitoral. Contabilizaram-se ainda 326 votos em branco e 97 votos nulos.

As eleições decorreram entre as 18h00 e as 23h00 de sexta-feira. Nestas eleições internas, Montenegro era o único candidato.



A consagração do líder reeleito será em Braga no 42º Congresso Nacional do PSD nos próximos dias 21 e 22 de Setembro.