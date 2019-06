PSD. Moreira da Silva poderá disputar liderança a Rio

Nas palavras de Moreira da Silva, %u201Cquando se é líder do PSD está-se a pilotar um Fórmula 1. Não há espaço para falhar uma mudança ou uma velocidade. Quando se está noutro tipo de modalidade mais júnior há sempre forma de corrigir a trajetória porque não se vai a uma velocidade estonteante. Quando se é candidato a primeiro-ministro, não há margem de manobra para erros. Esse foi um erro sério. Eu espero que o PSD recupere dele a tempo das legislativas''.



O erro sério foi o "dossiê professores", porque causou danos na imagem de marca do partido, porque encostou o PSD à irresponsabilidade orçamental. Jorge Moreira da Silva diz que foi "determinante" no pior resultado de sempre.



Foi ministro do ambiente de Pedro Passos Coelho entre 2013 e 2105. Foi também vice-presidente do PSD. Reconhece que discutir uma liderança a tão pouco tempo das eleições é sempre difícil, mas acredita que até isso pode ter um lado bom.



E assim Jorge Moreira da Silva posiciona-se na grelha de partida para a sucessão a Rui Rio.