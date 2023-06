PSD não avança com inquérito potestativo para CPI à atuação do SIS

O PSD não vai avançar com um inquérito potestativo para uma comissão parlamentar de inquérito à atuação do SIS no caso do computador do ex-adjunto de João Galamba. No entanto, os social-democratas vão votar a favor das duas propostas da Iniciativa Liberal e do Chega com o mesmo objetivo.