PSD não vai organizar este ano as tradicionais festas de Verão

Rui Rio anunciou no Twitter que o partido não irá realizar os comícios/festa em Chão da Lagoa, na Madeira, e no Pontal, no Algarve. O líder do PSD explica que é uma questão de bom senso e que só com disciplina e unidade será possível vencer a covid-19.