PSD otimista quanto à promulgação da lei do retorno e fala em "dever cumprido"

Sebastião Bugalho falava em conferência de imprensa em Castelo de Vide (Portalegre), na Universidade de Verão do PSD, sobre a decisão do TC que considerou hoje, por unanimidade, constitucionais as normas do diploma que altera a concessão de asilo e retorno de estrangeiros que o Presidente da República enviou para fiscalização preventiva.

"A conclusão política que tiramos da notícia hoje é que, enquanto muitos ao nosso redor perdem tempo com barulhos e cortinas de fumo, nós continuamos a resolver problemas", afirmou.

Questionado se espera que António José Seguro promulgue o diploma, o porta-voz e vice-presidente do PSD manifestou "todo o respeito" por qualquer decisão presidencial.

"Parece-nos, tendo em conta a pronúncia do TC, e a nota do Presidente da República em que pediu a fiscalização, que temos razões para estar otimistas", ressalvou.