PSD prepara-se para a guerra interna

Luís Montenegro vai anunciar esta sexta-feira às 4h da tarde que é candidato à liderança do PSD. Quer diretas antecipadas no PSD já para afastar Rui Rio ainda antes das eleições europeias de Maio.



Luís Montenegro assumiu desde cedo um ataque ao rumo e à estratégia de Rui Rio que acusou de ser a bengala do Governo - uma ofensiva que confirmou as duras críticas feitas logo no Congresso que elegeu a nova direção do PSD.



Montenegro foi deputado durante 16 anos. Ganhou protagonismo a partir de 2011, quando passou a liderar a bancada dos deputados sociais democratas durante o Governo de Passos Coelho, de quem foi sempre um fiel defensor.



Deixou o Parlamento em Abril do ano passado depois de Rui Rio assumir a presidencia do PSD .



A guerra pela liderança dos sociais democratas acontece a menos de nove meses das eleições que vão escolher o próximo governo.