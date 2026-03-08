PSD quer atestado médico obrigatório para mudança de sexo no registo civil

Foto: Stavrialena Gontzou - Unsplash

Foi apresentado no Parlamento um projeto de lei para alterar a legislação de 2018 sobre identidade de género e retirar também a menores de 18 anos a possibilidade de mudança com autorização dos pais e sem relatório clínico.



A proposta admite exceções para pessoas intersexo.



O debate está marcado para dia 19, com a proposta do Chega que quer revogar a atual legislação.



A intenção está a gerar controvérsia no próprio PSD, com o deputado Bruno Vitorino a exigir a retirada do diploma, que merece a contestação de vários especialistas.



Ao jornal Público falam num retrocesso que retira às pessoas o direito de autodeterminação, sendo contrário aos princípios internacionais assentes em pareceres de associações científicas.