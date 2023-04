PSD quer explicações sobre nomeação da mulher de Galamba para o Ministério das Finanças

Agora, o PSD quer explicações e pede esclarecimentos a Fernando Medina. Os sociais-democratas sabem que o ministro vai hoje ao Parlamento e esperam ouvir respostas sobre este assunto.

Caso não o faça o PSD esta disposto a chamar Medina à Assembleia da Republica, especificamente para tratar do assunto.



O presidente da Frente Cívica diz mesmo que os concursos para os cargos não são suficientes para impedir a promiscuidade entre o setor público empresarial e o Governo.Sobre o caso da escolha da mulher do ministro das Infraestruturas, João Galamba, para um cargo de coordenação no ministério das Finanças - sem que para isso tenha sido nomeada.Paulo de Morais diz que o problema é mais do que formal.É mais um caso do family gate no governo de António Costa, diz o presidente da Frente Cívica.