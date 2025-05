PSD quer investigar fuga de informação, BE denuncia "deriva trumpista"

No 360 da RTP3, o deputado Hugo Carneiro insistiu esta sexta-feira do pedido para que seja investigada a fuga de informação, com a vinda a pública da nova declaração do primeiro-ministro sobre a Spinumviva.

O deputado social-democrata considerou que houve "extravasar" de informação "sujeita à reserva com a força da lei" e rejeitou qualquer ataque à liberdade de imprensa.



Por sua vez, o deputado do Bloco de Esquerda, Fabien Figueiredo, afirmou que não acedeu aos dados de Luís Montenegro nem divulgou a informação.



Destacou, por outro lado, o que designa de "intimidação a jornalistas e deputados da oposição", parte da "campanha de diversão" promovida pelo PSD, dado que o primeiro-ministro "estava em incumprimento".



"Os dados já deviam ter sido entregues à Entidade para a Transparência há um ano", vincou.



Na quinta-feira, o Observador noticiou que o deputado do PS Pedro Delgado Alves admitiu perante outros deputados que acedeu à informação que o primeiro-ministro enviou à Entidade para a Transparência e que partilhou essa mesma informação com Fabian Figueiredo, deputado do Bloco de Esquerda.