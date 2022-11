PSD quer reduzir na Constituição idade legal mínima para votar para os 16 anos

Segundo a mesma fonte, o presidente do partido, Luís Montenegro, propôs à Comissão Política Permanente do PSD, que acabou de aprovar, uma proposta para se reduzir a idade legal mínima para votar para os 16 anos, no projeto de revisão constitucional.

Esta é uma das propostas que estará inscrita no projeto de revisão constitucional do PSD, que irá ser hoje apresentado ao Conselho Nacional, numa reunião marcada para as 21:00.