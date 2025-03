PSD recupera concelho de Machico onde PS ganhou nas anteriores eleições

De acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI), nas eleições legislativas madeirenses, que se realizaram hoje, o PSD venceu no concelho de Machico, com 40,12% (4.442 votos) e o PS foi a segunda força política mais votada, com 26,99% (2.988 votos).

Nas anteriores eleições legislativas da Madeira, que se realizaram em maio de 2024, o PS venceu, por 22 votos, em Machico, retirando este concelho ao PSD.

Se nas anteriores eleições, a posição de liderança em Machico foi renhida entre PS, que teve 33,61% (3.512 votos), e o PSD, que obteve 33,40% (3.490 votos), no ato eleitoral de hoje a vitória de PSD neste concelho madeirense foi conquistada com uma vantagem de 1.454 votos em relação ao PS.

No concelho de Machico, segundo os resultados provisórias das eleições de hoje, a terceira força política continua a ser o JPP (19,00%, com 2.103 votos), seguindo-se o Chega (4,31%, 477 votos) e CDS-PP (1,66%, com 184 votos).

Nestas eleições, de acordo com os dados da Secretaria-Geral do MAI, PCP/PEV ultrapassou a IL, partido que surge após esta coligação, seguindo-se o PAN e o BE.

As legislativas da Madeira, as terceiras em cerca de um ano e meio, decorreram hoje, com 14 candidaturas a disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo único: CDU (PCP/PEV), PSD, Livre, JPP, Nova Direita, PAN, Força Madeira (PTP/MPT/RIR), PS, IL, PPM, BE, Chega, ADN e CDS.

Estas eleições antecipadas ocorreram 10 meses após as anteriores, na sequência da aprovação de uma moção de censura apresentada pelo Chega - que a justificou com as investigações judiciais envolvendo membros do Governo Regional, inclusive o presidente, Miguel Albuquerque (PSD) -- e da dissolução da Assembleia Legislativa pelo Presidente da República.

No sufrágio anterior, o PSD conseguiu eleger 19 deputados, o PS 11, o JPP nove, o Chega quatro (mas, uma deputada tornou-se, entretanto, independente) e o CDS-PP dois. PAN e IL garantiram um assento cada.