PSD recusa atrasos nos apoios e aponta o dedo ao PS: "É preciso ter noção"

No programa Entre Políticos, Hugo Carneiro, vice-presidente do grupo parlamentar do PSD,", disse.É nesse sentido que o deputadoe pede ao partido de José Luís Carneiro maior compreensão sobre o momento vivido pelo país e, em particular, pelas regiões mais afetadas pelas tempestades.", insistiu o social-democrata.Quanto aos reparos feitos pelo líder do PS, que, após a reunião com o primeiro-ministro, afirmou que "", Hugo Carneiro sublinha que o PSD "" e lembra que os socialistas estão prestes a realizar eleições diretas e um Congresso Nacional durante o mês de março.

"Não considero isso excessivamente, não levamos isso a peito. Para nós o que é importante é que os partidos tenham disponibilidade para dialogar e os partidos têm tido essa disponibilidade. O PS tem um processo interno, eventualmente isso justificará também uma linguagem que a oposição tem de ter para se distinguir", salientou.

PS critica versão inicial do PTRR em toda a linha: "Sem visão, sem estratégia, sem prioridades, sem calendário, sem orçamento"



Numa fase inicial do processo que só vai ficar fechado em abril, o PS aponta "" e considera que o Governo apresenta um plano com muitas lacunas.", disse, na Antena 1, Nuno Fazenda.No programa Entre Políticos, o deputado e ex-secretário de Estado de António Costa referiu que o PS considera "" que haja "" por parte do Governo para acolher propostas, mas insiste que tem havido muita demora na ajuda imediata às populações mais afetadas.", disse.

"Uma empresa que viu devastado o seu património, aquilo que lhe é dado em contrapartida são empréstimos e dívida", lamenta Nuno Fazenda, que aponta outro caminho: "Ativar instrumentos de apoio a fundo perdido. O Governo do PS já lançou esses apoios no passado. Este governo alterou um decreto-lei do PS que até aumenta e reforça os apoios a fundo perdido para 100%. Então, se se revia na medida do PS, se houve avisos lançados nessa altura, se até já subscreveu e reforçou, porque é que não avança com essas medidas de apoio a fundo perdido às empresas", questiona.

"Sentimos um primeiro-ministro mais realista", conclui deputado do Chega



Também na oposição, o Chega defende que há margem orçamental para colocar apoios no terreno de imediato e com montantes significativos e acompanha o PS na acusação de que o Governo optou por sobrecarregar as empresas com mais dívida.

não pode estar só à espera que os portugueses paguem impostos" e pede mais investimento em pessoas e empresas. Apesar das críticas, Eduardo Teixeira indica que o Chega observa, por estes dias, um primeiro-ministro "mais realista". Não pode ir a uma reunião e escrever cartas e mais cartas, e depois dizer que as suas propostas vão ser consideradas, mas sempre na crítica", salientou Eduardo Teixeira, que sublinha as prioridades do partido: "Falámos da necessidade de apoiar os agricultores e de apoiar as empresas. Temos de ter postos de trabalho e meios de rendimento para as pessoas. E parece que o Partido Socialista não está nada preocupado". No mesmo sentido, o antigo deputado do PSD refere que Portugal "" e pede mais investimento em pessoas e empresas. Apesar das críticas, Eduardo Teixeira indica que o Chega observa, por estes dias, um primeiro-ministro "".Quanto ao PS, o deputado do Chega não poupa nas críticas, aponta culpas à governação socialista, mas também a José Luís Carneiro: "", salientou Eduardo Teixeira, que sublinha as prioridades do partido: "".

", disse, na Antena 1, o deputado Eduardo Teixeira.

PCP avisa Governo sobre a diferença entre "proclamações" e "realidade"



O PCP mostra-se cético quanto à abertura do Governo e lamenta a forma como Luís Montenegro e a AD abordaram a questão da ajuda imediata às regiões mais afetadas.

", disse, na Antena 1, Alfredo Maia.Ainda assim, o deputado comunista não considera que o encontro da delegação do PCP com o Governo tenha sido uma perda de tempo e garante que os comunistas não vão desistir das propostas e que estão dispostos a manter o tema dos apoios na "".", sublinha Alfredo Maia.

O deputado detalha algumas das propostas: "Apontamos 750 milhões para o apoio às autarquias. Em relação às infraestruturas, apontamos 600 milhões para a Infraestruturas de Portugal. E propomos apoios a fundo perdido e não empréstimos. O valor que apontamos é, para já, 500 milhões de euros. Para a agricultura, em vez dos 40 milhões que o Governo aponta, nós propomos 80 milhões, mas atenção, sem sacrificar as já escassas verbas do PEPAC", esclareceu.



