PSD recusa sugestão do PS e leva já a votos diplomas do Governo sobre imigração

Esta posição foi transmitida pelo líder parlamentar social-democrata, Hugo Soares, na Assembleia da República, depois de confrontado com a ideia do PS no sentido de que os diplomas do Governo sobre a imigração baixem diretamente a especialidade para "retirar incerteza jurídica e constitucional" e permitir o trabalho de aperfeiçoamento em comissão.

Hugo Soares rejeitou esses argumentos e contrapôs que os diplomas para a regulação da imigração "são prioritários", razão pela qual "os partidos devem já tomar posição".

O presidente do Grupo Parlamentar do PSD manifestou-se disponível para trabalhar os diplomas do Governo em sede de especialidade, mas manifestou-se "preocupado" por o PS ainda não ter interiorizado o problema real da imigração.