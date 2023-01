PSD vai abster-se na votação da moção de censura ao Governo

(em atualização)





O presidente do partido social-democrata debateu este tema após a Comissão Política Nacional do PSD.



A Iniciativa Liberal anunciou uma moção de censura ao governo que veio no seguimento da indemnização que a TAP deu a Alexandra Reis e as demissões da secretária de Estado do Tesouro e de Pedro Nuno Santos.



Para esta quarta-feira está marcado um debate de urgência pedido pelo PSD para discutir a situação politica de Portugal e aquilo que acredita ser uma situação de crise no Governo.



Estas ações partidárias visam as baixas que o Governo de António Costa tem sentido nas últimas semanas e perceber a estabilidade política vivida em Portugal.



A moção de censura apresentada pela Iniciativa Liberal é a segunda que vai ser apresentada contra o atual Governo, que iniciou funções a 30 de março de 2022.



A primeira foi apresentada pelo Chega e teve chumbo por parte da maioria socialista, algo que deve voltar a acontecer na próxima quinta-feira.