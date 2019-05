PSD vai manter posição sobre "dossier" professores

Foto de Fernando Veludo/Lusa

Numa declaração à imprensa num hotel do Porto, o presidente do PSD, Rui Rio, acusou o primeiro-ministro de “vitimização” e de criar um “papão de orgia orçamental” no caso da contagem do tempo de serviço congelado aos professores para “perturbar a campanha das europeias”, como registou o jornalista António Jorge.



“O travão financeiro, que a proposta do PSD contém para evitar o papão da orgia orçamental com que o Governo hipocritamente acena, foi reprovado com os votos irresponsáveis dos deputados do PS. Vamos propor no plenário a inclusão das propostas de salvaguarda que fizemos na comissão e que o PS incoerentemente rejeitou”, afirmou Rui Rio.



Para o líder do PSD, “fica nas mãos do Governo decidir cumprir a legislatura ou criar a instabilidade gratuita, fugindo às responsabilidades com base em argumentos inexistentes”.