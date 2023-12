PSD/Açores aprova coligação com CDS-PP e PPM e designa Bolieiro cabeça-de-lista

No final da reunião do Conselho Regional do PSD/Açores, realizada hoje em Ponta Delgada, São Miguel, o presidente daquele órgão, Pedro Nascimento Cabral, referiu que foi aprovado, por unanimidade, "que o PSD se deve coligar com o CDS-PP e com o PPM" para concorrer às próximas eleições regionais.

O mesmo órgão também designou por unanimidade o presidente do partido, José Manuel Bolieiro, para ser o cabeça-de-lista da coligação que vai concorrer à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.

"Esta opção foi uma opção unânime. Uma opção que foi aclamada e, por isso, o senhor presidente do Governo Regional dos Açores, a partir de hoje, tem a legitimidade partidária para encabeçar a coligação governativa com o PSD, o CDS-PP e o PPM", disse Pedro Nascimento Cabral.

Segundo o social-democrata, na reunião também foi aprovado, por unanimidade, o adiamento do congresso, que estava previsto realizar-se no final do mês de janeiro de 2024, e a definição dos critérios para a escolha dos candidatos à Assembleia Legislativa da Região Autónoma (uma vez que as eleições regionais poderão ser antecipadas) e à Assembleia da República.

O presidente do Conselho Regional do PSD/Açores explicou que os critérios de escolha de candidatos, entre outros, "assentam na confiança e no compromisso com o PSD" e com o seu eleitorado, a identificação com o PSD/Açores, o trabalho, a experiência e a disponibilidade para servir o PSD e os açorianos.

Pedro Nascimento Cabral esclareceu que o processo da elaboração das listas "será rápido, dado o prazo da sua entrega no Tribunal, que deverá ser a 22 de dezembro", sendo que as Comissões Políticas Concelhias apresentarão as suas propostas às Comissões Políticas de Ilha e, por fim, à Comissão Política Regional.

O social-democrata ressalvou que a data de entrega das listas parte do princípio que a reunião do Conselho de Estado determinará a convocação de eleições antecipadas para o dia 04 de fevereiro de 2024.

O dirigente partidário considerou "essencial um profícuo diálogo no processo de elaboração das listas com os parceiros políticos da coligação, tendo como base o princípio da proporcionalidade e representatividade, fundamentais para que o projeto governativo vença".

"O PSD/Açores está a trabalhar com essa determinação e com esse objetivo desde o primeiro dia em que foi colocada a hipótese de eleições regionais antecipadas, sugeridas por José Manuel Bolieiro ao Presidente da República", referiu.

Desde então, prosseguiu, "todas as estruturas começaram a desencadear os procedimentos previstos nos Estatutos do PSD/Açores".

Ainda de acordo com o presidente do Conselho Regional do PSD/Açores, na reunião de hoje do órgão máximo do partido entre congressos foi demonstrada "uma grande motivação para continuar o trabalho que o Governo Regional [PSD/CDS-PP/PPM] está a realizar na região, de mérito, de progresso e que está a elevar os Açores para novos índices de desenvolvimento".