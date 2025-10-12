PSD/CDS-PP conquista "vitória histórica" em Guimarães após 36 anos PS

"É uma vitória histórica. Os vimaranenses quiseram mudar, deram um sinal claro e esta vitória é expressiva. Ainda não sabemos com rigor os resultados finais, mas é uma grande vitória da coligação Juntos por Guimarães, após o PS governar durante 36 anos", afirmou Ricardo Araújo, em declarações à agência Lusa.

Pelas 23:00, segundo o candidato pelo PSD/CDS-PP, faltavam fechar ainda duas freguesias, que não terão influência da vitória da coligação, havendo ainda a possibilidade de ganhar com maioria absoluta.

"Ainda podemos ter maioria absoluta, é difícil, mas é possível", referiu o também deputado na Assembleia da República.

Atualmente, o executivo municipal de Guimarães, no distrito de Braga, é composto por sete eleitos do PS e quatro da coligação PSD/CDS-PP.

O deputado na Assembleia da República Ricardo Araújo foi o cabeça de lista pela coligação Juntos por Guimarães (PSD/CDS-PP).

Ricardo Costa, atual presidente da concelhia do PS e deputado na Assembleia da República, foi o candidato do PS.

A CDU -- Coligação Democrática Unitária, que integra o PCP -- Partido Comunista Português e o PEV -- Partido Ecologista Os Verdes, teve Mariana Silva como cabeça de lista à Câmara nestas eleições autárquicas.

Nuno Vaz Monteiro foi o candidato do partido Chega.

Domingos Bragança (PS), eleito em 2013, não se recandidatou ao cargo de presidente da autarquia devido à lei da limitação de mandatos.