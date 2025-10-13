PSD/CDS-PP em Melgaço diz que tirar Câmara ao PS foi vitória do povo

"Após 43 anos de liderança socialista, vencer é algo inacreditável. É uma vitória do povo. Queremos trabalhar para o povo", afirmou José Albano Domingues, em declarações à Lusa.

A Câmara de Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, era liderada pelo PS desde 1982 e passou para o PSD/CDS-PP com a vitória de Albano Domingues.

"Vamos construir o futuro desta terra", assegurou.

Domingues observou ainda que Melgaço "precisa de uma visão e estratégia que não tem tido até aqui".

O autarca disse que um dos grandes eixos de ação autárquica é a "aposta nos cuidados de saúde de proximidade", uma vez que o concelho tem uma população envelhecida.

Outra das prioridades de Albano Domingues é "criar condições para fixar os jovens" no concelho.

"Sem jovens não há futuro e precisamos deles", disse.

O candidato vencedor indicou que, no mandato saído das eleições autárquicas deste domingo, é preciso "conhecer as condicionantes" que podem limitar a ação do executivo, nomeadamente "conhecer a situação financeira" da câmara.

O candidato do PS, José Adriano Lima, era o vice-presidente de Manuel Batista, que iniciou em 2021 o terceiro mandato e não se podia recandidatar.

Três eleitos pelo PSD/CDS-PP (53% dos votos) e dois eleitos pelo PS (40,77%) compõem agora o executivo da Câmara de Melgaço.