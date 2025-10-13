PSD/CDS-PP reconquista Câmara de Funchal e JPP e Chega elegem pela primeira vez

Segundo os resultados provisórios, a coligação liderada pelos sociais-democratas venceu com 41,34% dos votos, mantendo os seis mandatos que tinha conquistado em 2021, quando conquistou a autarquia ao PS.

O segundo mais votado nas eleições de domingo foi o JPP, com 19,05% dos votos, seguido pelo Chega, com 14,76% dos votos.

O JPP e o Chega, que nunca tiveram eleitos no executivo da maior câmara da Região Autónoma da Madeira, asseguraram dois mandatos cada.

O PS, com 12,80% dos votos, ficou com um mandato. Os socialistas tinham cinco vereadores.