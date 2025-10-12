PSD/CDS-PP/PPM tira PS da Câmara de Caminha e quer "fazer o que não foi feito"

"Caminha parou no tempo. É preciso trabalhar a parte empresarial, é preciso trabalhar tudo no concelho. Mais emprego para os jovens, mais habitação. Fazer o que não foi feito até agora", afirmou nova presidente daquela autarquia do distrito de Viana do Castelo.

A coligação O Concelho em Primeiro (PSD/CDS-PP/PPM) conseguiu nas eleições autárquicas de hoje quatro mandatos, mais um do que em 2021 e obteve 43,34%.

O PS perdeu a Câmara que liderava desde 2013 e o candidato Rui Lages, que substituiu o presidente Miguel Alves quando este foi para o Governo, teve 43,05% dos votos e elegeu três vereadores, menos um do que nas anteriores autárquicas.

A coligação PSD/CDS-PP/PPM venceu o PS por uma diferença de 30 votos, de acordo com os dados do Ministério da Administração Interna.

Liliana Silva é a segunda mulher eleita presidente da Câmara de Caminha.

"Foi o resultado de muito trabalho. Casa a casa, pessoa a pessoa. O concelho percebeu que era preciso uma mudança", descreveu.

No imediato, a autarca quer "começar a organizar tudo" e "começar a fazer muito mais limpeza em todas as freguesias".

A Lusa tentou, sem sucesso, obter uma reação do candidato do PS.